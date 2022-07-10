В Финляндии призывают НАТО начать войну против РФ
Финский историк Юсси Ялонен заявил, что странам западного мира необходимо начать войну против России ради спасения Украины.
Финский военный историк Юсси Ялонен в своём интервью для Verkkouutiset заявил, что странам-участницам ЕС и НАТО следует начать прямое военное противостояние с Российской Федерацией на Украине.
Ялонен объясняет это тем, что стратегия стран Запада по оказанию помощи Украине посредством поставок оружия не работает, поэтому им необходимо самим начать военные действия против России, если они на самом деле хотят спасти киевский режим.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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