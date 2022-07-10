Финский историк Ялонен призвал Запад вступить в военный конфликт с Россией на стороне Украины
Финский историк Юсси Ялонен призвал западные государства напрямую вмешаться в российско-украинский конфликт, чтобы не допустить победы России.
Портал Verkkouutiset 10 июля опубликовал материал с мнением финского историка Юсси Ялонена по поводу поддержки Западом Украины.
По его словам, стратегией западного мира является снабжение Украины оружием и недопущение непосредственного военного вмешательства.
Ялонен считает, что Украине не удастся победить Россию, если западные страны будут помогать ей так, как сейчас.
Российская армия, считает Ялонен, продвигается вперед и выполняет текущие задачи.
По этой причине историк уверен, что Евросоюз и Североатлантический блок должны вмешаться напрямую.
Он добавил, что в таком случае существует риск использования Россией ядерного оружия.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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