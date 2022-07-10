Экс-президент Польши Валенса предложил сократить население России до 50 миллионов

Бывший президент Польши Лех Валенса предложил народам «аннексированным» Россией восстать, за счет чего сократить население РФ до 50 миллионов.

Французская газета Le Figaro 10 июля опубликовала материал с громким заявлением бывшего главы Польши Леха Валенсы.

Валенса обратился к народам, аннексированным Российской Федерацией и призвал их восстать.

Валенса сказал, что восстание должны поднять 60 разных народов, в результате которого территория государства окажется расчленена, а ее население сократится до 50 миллионов.

По мнению польского политика, Евросоюз и США имеют право на расширение своего влияния, поскольку оно реализуется демократическим путем.