Собянин: один человек погиб из-за урагана накрывшего Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в результате накрывшего столицу России урагана погиб мужчина.

В воскресенье, 10 июля 2022 года, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём Telegram-канале, что уже который день в столице РФ бушует гроза и шквалистый ветер, порывы которого составляют 25 метров в секунду.

Собянин уточняет, что в результате непогоды был нанесён большой ущерб гражданской инфраструктуре, один человек погиб, а также 10 человек получили ранения и находятся в больнице, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.