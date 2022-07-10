Собянин: один человек погиб из-за урагана накрывшего Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в результате накрывшего столицу России урагана погиб мужчина.
В воскресенье, 10 июля 2022 года, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём Telegram-канале, что уже который день в столице РФ бушует гроза и шквалистый ветер, порывы которого составляют 25 метров в секунду.
Собянин уточняет, что в результате непогоды был нанесён большой ущерб гражданской инфраструктуре, один человек погиб, а также 10 человек получили ранения и находятся в больнице, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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