Бывший канцлер ФРГ призвал западные страны наладить контакт с Россией

Бывший канцлер Германии Герхад Шрёдер выступает за налаживание дипломатических отношений между западным миром и Россией.

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер в своём интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что единственным вариантом прекращения конфликта на Украине является проведение дипломатических переговоров с Россией.

Шрёдер отмечает, что после урегулирования дипломатическим путём ситуации на Украине западным странам нужно идти на контакт с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы выбраться из кризиса, который охватил весь Запад из-за введённых антироссийских санкций.