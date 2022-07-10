Лукашенко приготовил космонавту свой фирменный салат «Молодость. Антиковидный»
Президент Беларуси Александр Лукашенко решил побаловать космонавта Олега Новицкого своим коронным блюдом.
10 июля Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко пригласил космонавта Олега Новицкого на свою малую родину в Александрию, где устроил гостю максимально радушный приём.
После посещения Трофимовой криницы, где Лукашенко с Новицким выпили святой воды из источника, президент пригласил космонавта в дом, где провёл своё детство. Александр Григорьевич не мог отпустить своего гостя с голодным желудком, поэтому приготовил ему свой фирменный салат «Молодость. Антиковидный».
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Удар ВС РФ по пункту артиллерии ВСУ в Славянске уничтожил 1000 снарядов для M777
Sunday Times: Зеленский приказал солдатам ВСУ освободить юг Украины
Песков прокомментировал слова Путина о том, что Россия в Украине «пока еще ничего не начинала»
Резников: Зеленский отдал приказ ВСУ «деоккупировать» юг Украины
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии