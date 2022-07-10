Экс-канцлер ФРГ Шрёдер отказался разрывать дружбу с Путиным из-за спецоперации

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер сообщил, что не станет прерывать свои контакты с Владимиром Путиным из-за боевых действий на Украине.

В воскресенье экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер публично заявил, что не станет разрывать свою многолетнюю дружбу с Владимиром Путиным из-за российской военной спецоперации, которая началась на территории Украины в конце минувшего февраля.

По мнению Шрёдера, прекращать общение с Путиным не только необязательно, но и вредно, поскольку он как друг российского президента обладает способностью вести с ним мирные переговоры о прекращении боевых действий.