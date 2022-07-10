Байден изменил конструкцию велосипеда после падения перед толпой журналистов

Джо Байден сообщил, что внёс некоторые изменения в конструкцию своего велосипеда после курьёзного случая, когда президент США упал возле группы репортёров.

Джозеф Байден вновь выдвинулся на велопрогулку, опять повстречав американских журналистов во время езды на велосипеде. Президент США поспешно остановился, попытавшись оправдаться за своё прежнее падение с байка, заявив, что тогда ему помешали тугие крепления на педалях.

По словам Джо Байдена, он отсоединил данные крепления от педалей своего велосипеда с целью больше никогда не упасть на глазах представителей местной прессы, которые засняли неудачную езду президента США на камеру.