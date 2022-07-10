Посольство РФ возмутилось претензиями Украины на недвижимость в Лондоне

Посольство РФ считает не обоснованными претензии Украины на 17 объектов России в Лондоне.

Официальные представители посольства РФ в Соединённом Королевстве Великобритании возмущены заявлением Украины о претензиях на 17 объектов в столице Британии, которые принадлежат России.

Российские дипломаты отметили, что претензии киевского режима не имеют никаких оснований в международном праве, так как РФ приняла права на собственность СССР за границей и выплатила все долги западным странам, которые остались после распада Советского Союза.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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