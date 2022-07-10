Компания Siemens Energy хочет быстро доставить турбину для «Северного потока»

Канадская фирма Siemens Energy намеревается быстро вернуть "Газпрому" турбину для "Северного потока".

Пресс-служба компании Siemens Energy уведомляет, что правительство Канады намеревается быстро перебросить в Германию турбину, которая необходима для полноценного функционирования российского газопровода "Северный поток".

После этого Германия хочет передать турбину Siemens России, которая в свою очередь направит деталь "Газпрому". После починки "Северного потока" газ из России продолжит поступать в Европу, в том числе в Германию.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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