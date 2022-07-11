Лиз Трасс выдвинулась на пост премьера-министра Британии и лидера консервативной партии

Глава МИД Британии Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра страны и главы местной консервативной партии.

11 июля глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс официально объявила, что она выдвигает свою кандидатуру на выборы премьер-министра страны и лидера консервативной партии. Накануне с этих должностей ушёл Борис Джонсон, уволившийся с поста премьера под давлением общественности.

Примечательно, что в день ухода Джонсона из большой британской политики Лиз Трасс прервала своё участие на саммите G20, экстренно вылетев в Великобританию из Индонезии.