Лиз Трасс выдвинулась на пост премьера-министра Британии и лидера консервативной партии
Глава МИД Британии Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра страны и главы местной консервативной партии.
11 июля глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс официально объявила, что она выдвигает свою кандидатуру на выборы премьер-министра страны и лидера консервативной партии. Накануне с этих должностей ушёл Борис Джонсон, уволившийся с поста премьера под давлением общественности.
Примечательно, что в день ухода Джонсона из большой британской политики Лиз Трасс прервала своё участие на саммите G20, экстренно вылетев в Великобританию из Индонезии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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