Сенатор российского Совфеда Владимир Джабаров раскритиковал экс-президента Польши Леха Валенсы, который призвал сократить население России до 50 миллионов человек.

11 июля Владимир Джабаров дал оценку заявлению бывшего польского президента Леха Валенсы о том, что Западу следует предпринять попытку сократить население России до 50 миллионов человек или произвести насильственное свержение местной власти.

Джабаров напомнил, что Валенса был обычным электриком на судоверфи в Гданьске, после чего случайно попал в политику, на время став президентом Польши. По мнению Владимира Джабарова, нахождение на высшем государственном послу не добавило интеллекта Леху Валенсе.