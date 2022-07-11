Джабаров: пост президента Польши не добавил интеллекта Леху Валенсе
Сенатор российского Совфеда Владимир Джабаров раскритиковал экс-президента Польши Леха Валенсы, который призвал сократить население России до 50 миллионов человек.
11 июля Владимир Джабаров дал оценку заявлению бывшего польского президента Леха Валенсы о том, что Западу следует предпринять попытку сократить население России до 50 миллионов человек или произвести насильственное свержение местной власти.
Джабаров напомнил, что Валенса был обычным электриком на судоверфи в Гданьске, после чего случайно попал в политику, на время став президентом Польши. По мнению Владимира Джабарова, нахождение на высшем государственном послу не добавило интеллекта Леху Валенсе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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