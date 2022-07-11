Огородники рассказали о болезнях тепличных баклажанов и о борьбе с ними

Выращивание баклажанов сопряжено с определенными трудностями, поскольку малейшее отхождение от правил агротехники может привести к плачевным последствиям.

Баклажаны в теплице могут болеть по разным причинам. Самые опасные недуги — это заболевания грибковой и вирусной природы.

Черная ножка:

Обнаружить болезнь можно по почернению корневой шейки. На ней формируется характерный сероватый налет и растение начинает высыхать. Болезнь быстро перекидывается с наземной части на корневую систему.

Особую опасность болезнь представляет для молодой рассады. Нужно как можно скорее провести обработку противогрибковым препаратом. Если средство не помогло, зараженное растение нужно удалить и сжечь за пределами участка. Грунт под растениями нужно подсушить и посыпать золой.

Мучнистая роса — опасный враг большинства культур поражает и баклажаны:

Главный признак заражения — белесый налет на нижних ярусах листьев. Болезнь также поражает и плоды, которые покрываются налетом и трескаются. Для эффективной борьбы можно использовать биопрепараты, активные против грибков и спор. Главный плюс таких препаратов в том, что их можно использовать даже незадолго до сбора урожая.

Черная пятнистость:

Обнаружить проблему можно по появлению на листовых пластинах черных пятен с желто окантовкой. Пятна быстро растут в размерах и болезнь перекидывается на плоды. В тепличных условиях болезнь провоцирует избыточная влажность и застой воздуха. Лечить болезнь практически невозможно, зараженные растения придется удалить.

Желтизна листьев:

Проблема может появиться по причине дефицита питательных элементов, таких как азот или калий. Кроме того, столкнуться с проблемой можно в следствие неправильного полива. Если вода попадает на листовые пластины, высок риск ожогов. Чтобы исправить ситуацию, баклажанам необходимо обеспечить более тщательный уход.

С большинством болезней тепличный растений бороться очень трудно, поэтому их лучше заранее предупредить:

Для посадки выбирайте только районированные сорта и гибриды.

Соблюдайте правила севооборота и соседства культур. Не высаживайте баклажаны на бывших томатных или перечных грядках.

Не загущайте посадки. Минимальный интервал между культурами — полметра.

Рассаду можно высаживать не раньше, чем температура установится на отметке 15 градусов.

Регулярно проветривайте теплицу.

Рыхлите грунт после каждого полива.

Проводите профилактические обработки препаратами фунгицидной и инсектицидной групп.

Если Вы будете соблюдать все эти условия, то сможете свести к минимуму риск заражения тепличных баклажанов опасными болезнями. Правильный и своевременный уход — залог хорошего урожая.