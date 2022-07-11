Огородники рассказали, из-за чего перцы гниют в теплицах

Чаще всего плоды перца гниют из-за грибкового или бактериального поражения.

Откуда берется гниль?

Виной тому что перцы загнивают в теплице становятся заболевания бактериальной или грибковой природы. Катализатором для развития заболевания становится повышенная влажность в сочетании с высокой температурой.

Последнее особенно актуально для теплиц из поликарбоната. В закрытом пространстве очень важно следить за поливом, потому как избыток влаги в таких условиях неизбежно приведет к загниванию.

Таким образом, тепличные перцы чаще всего гниют по нескольким причинам:

Чрезмерное увлажнение грунта на постоянной основе.

Редкое проветривание пространства теплицы.

Попадание воды во время полива на стебли и листовые пластины.

Игнорирование обязательного рыхления грунта.

Загущенные посадки.

Нехватка питательных подкормок и редкие профилактические обработки фунгицидными или народными средствами.

Методы борьбы в зависимости от вида гнили:

Все пораженные гнилью участки растений в обязательном порядке срезаются и сжигаются за пределами участка.

Вершинная гниль:

Чтобы понять что перцы заражены именно этой разновидностью, важно обращать внимание на характерные признаки, главным из которых является гниение боковых стенок. Верхушка же в это время остается без изменений.

Ее один признак — на перцах появляются пятна темно-зеленого цвета. Отдельные части плодов размягчаются и насыщаются влагой. Болезнь не только портит внешний вид плодов, но и резко снижает вкусовые характеристики перца.

Вершинная гниль может иметь как инфекционную, так и неинфекционную природу. В случае инфекционного заболевания для лечения растений можно применять специальные препараты вроде «кальбита с».

В альтернативном варианте я использую раствор на основе древесной золы. Бактериальную форму заболевания можно лечить при помощи бордосской жидкости или «хома».

Черная ножка:

Следствием этого заболевания также является гниль. Черная ножка имеет бактериальную природу и может поражать даже молодую рассаду. Внешне проблему можно определить по появлению черных пятен на стебле, побеги при этом вянут и склоняются к почве.

В качестве эффективного лечения можно провести обработку препаратами «бактофит» или «фитофлавин 300»

Белая пятнистость:

Болезнь можно определить по следующим признакам: на нижних ярусах листьев появляются характерные пятна белого цвета, которые затем распространяются на все растение. Решить эту проблему можно только при помощи сильнодействующего фунгицида. Подойдет «топаз» или «хом».

Существует еще немало разновидностей заболеваний, приводящих к загниванию тепличных перцев. В каждом из этих случаев заметно снизить риск заболевания растений поможет соблюдение условий ухода. Важнее всего придерживаться баланса в поливе.