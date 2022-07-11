ООН прогнозирует увеличение численности населения Земли до 8 млрд к 15 ноября

По данным ООН, в 2023 году Индия обгонит Китай как самую густонаселенную страну на планете.

Ожидается, что население мира достигнет 8 миллиардов человек к 15 ноября, согласно прогнозу Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, опубликованному в понедельник (11 июля).

В отчете также прогнозируется, что Индия обгонит Китай в 2023 году и станет крупнейшей страной мира.

Предыдущий рубеж, достигнутый с рождением семимиллиардного человека, был пройден 31 октября 2011 года.

«Поскольку мы ожидаем рождения восьмимиллиардного человека на Земле - это станет напоминанием о нашей общей ответственности за заботу о нашей планете и момент, чтобы подумать о том, где мы все еще не выполняем наши обязательства друг перед другом», — говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

По данным департамента ООН, составившего прогноз, население мира в настоящее время растет самыми медленными темпами с 1950 года.

Население мира может составить около 8,5 млрд человек в 2030 году и 9,7 млрд человек в 2050 году, достигнув пика около 10,4 млрд человек к 2080-м годам.