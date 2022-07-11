С 10 июля Литва ввела запрет на транзит очередных товаров в Калининград

С воскресенья, 10 июля вступил в силу запрет на транзит еще одной группы товаров из России через территорию Евросоюза. Это означает, что их нельзя будет провезти через Литву в Калининградскую область, сообщает Delfi.

Запрет распространяется на такие товары, как цемент, алкоголь и предметы роскоши. Введение ограничений на транзит связано с пятым пакетом санкций ЕС против России, принятым 8 апреля. 

Действующие с воскресенья ограничения — это другие ограничения, связанные с перевозкой российской продукции. Со второй половины июня запрещена перевозка стали и чугуна через территорию Литвы в Калининградскую область.

В Кремле назвали введение ограничений агрессивным и враждебным по отношению к России. На этой неделе пресс-секретарь МИД России Мария Захарова пригрозила, что, если в ближайшее время ситуация не стабилизируется, ее страна примет жесткие меры против Литвы и Евросоюза.

Вильнюс не согласен с Москвой и подчеркивает, что запрет является частью общих санкций ЕС.

Между тем, с 10 августа вступит в силу запрет на перевозку, в том числе, угля и других ископаемых видов топлива, а с 5 декабря - российской сырой нефти.

С другой стороны, транзит пассажиров и грузов, не подпадающих под санкции ЕС, без проблем проходит через территорию Литвы.

Опубликовано: Николай Скира

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 