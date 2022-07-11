Поставки газа в Европу по «Северному потоку» прекратились в 7 утра по мск
Прокачка российского газа в страны Евросоюза по "Северному потоку" остановилась в 7 утра по московскому времени.
11 июля ровно в 7 утра по московскому времени оператор газопровода "Северный поток" полностью остановил прокачку газа из России в страны Европейского союза, о чём государства ЕС были уведомлены заблаговременно. "Северный поток" не будет работать с сегодняшнего дня до 21 июля включительно.
Причиной остановки функционирования работы российского газопровода называют плановые технические работы по осмотру и обслуживанию "Северного потока".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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