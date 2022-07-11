The Telegraph: глава МИД Британии Лиз Трасс выдвинулась на пост премьера
Лиз Трасс сообщила о намерениях побороться за пост премьер-министра Великобритании.
11 июля британская газета The Telegraph опубликовала новую колонку, написанную самой Лиз Трасс, которая является министром иностранных дел Великобритании. В ней Трасс заявила, что намеревается баллотироваться на пост премьер-министра страны и лидера консервативной партии Британии.
Накануне с данных должностей ушёл прежний лидер Борис Джонсон, в день отставки которого Лиз Трасс прервала свою поездку на встречу G20 в Индонезии и экстренно вернулась на родину.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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