The Telegraph: глава МИД Британии Лиз Трасс выдвинулась на пост премьера

Лиз Трасс сообщила о намерениях побороться за пост премьер-министра Великобритании.

11 июля британская газета The Telegraph опубликовала новую колонку, написанную самой Лиз Трасс, которая является министром иностранных дел Великобритании. В ней Трасс заявила, что намеревается баллотироваться на пост премьер-министра страны и лидера консервативной партии Британии.

Накануне с данных должностей ушёл прежний лидер Борис Джонсон, в день отставки которого Лиз Трасс прервала свою поездку на встречу G20 в Индонезии и экстренно вернулась на родину.