Боррель: большинство стран G20 не поддерживают позицию ЕС по Украине
Жозеп Боррель признал, что большая часть членов "Большой двадцатки" не разделяют позицию Евросоюза по Украине.
Утром 11 июля глава отдела Евродипломатии при ЕС Жозеп Боррель публично признал, что большинство стран-участниц не поддерживают позицию Европейского союза по Украине, поскольку не хотят обвинять Россию в агрессии против украинского государства, тем самым испортив отношения с Москвой.
Днём ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что государства-члены G7 поняли, что они находятся в меньшинстве, поскольку в "Большой двадцатке" есть ещё 13 стран, относящихся к России хорошо или нейтрально.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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