Жозеп Боррель признал, что большая часть членов "Большой двадцатки" не разделяют позицию Евросоюза по Украине.

Утром 11 июля глава отдела Евродипломатии при ЕС Жозеп Боррель публично признал, что большинство стран-участниц не поддерживают позицию Европейского союза по Украине, поскольку не хотят обвинять Россию в агрессии против украинского государства, тем самым испортив отношения с Москвой.

Днём ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что государства-члены G7 поняли, что они находятся в меньшинстве, поскольку в "Большой двадцатке" есть ещё 13 стран, относящихся к России хорошо или нейтрально.