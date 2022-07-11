Крючков: присоединение Херсонской и Запорожской областей к РФ предрешено
Советник лидера Крыма Олег Крючков уверен, что референдум о присоединении к России в Запорожской и Херсонской областях состоится.
Утром понедельника советник главы правительства Крыма Олег Крючков сообщил, что вхождение Запорожья и Херсонщины в состав Российской Федерации является неизбежным, поскольку данные земли исторически являются российской территорией и ожидают воссоединения с РФ по итогам спецоперации.
Крючков верит, что вхождение Херсонской и Запорожской областей в состав России будет осуществлено путём проведения референдумов в данных регионах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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