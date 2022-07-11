Количество перевозок российской нефти в Азию сократилось на 15%

Согласно информации bloomberg.com, перевозки по морю российской сырой нефти в Азию сократились более чем на 15%.

Как отмечается, пиковые значения показателей морских перевозок наблюдались в мае.

Тем не менее, Азия является ключевым экспортёром российской нефти.

На данный момент на долю Индии приходится 641 тыс баррелей в день, а на долю Китая — 887 тыс баррелей, сообщает mk.ru.