Количество перевозок российской нефти в Азию сократилось на 15%
Согласно информации bloomberg.com, перевозки по морю российской сырой нефти в Азию сократились более чем на 15%.
Как отмечается, пиковые значения показателей морских перевозок наблюдались в мае.
Тем не менее, Азия является ключевым экспортёром российской нефти.
На данный момент на долю Индии приходится 641 тыс баррелей в день, а на долю Китая — 887 тыс баррелей, сообщает mk.ru.
Опубликовано: Тарас Медведев
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