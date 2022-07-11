Боцян сообщил о росте инфляции в мире из-за ограничения цен на нефть из РФ
Китайский аналитик Линь Боцян утверждает, что решение Евросоюза пытаться ограничить цены на российскую нефть спровоцирует рост мировой инфляции.
Обозреватель китайской газеты "Хуаньцю шибао" Линь Боцян утверждает, что попытки Европейского союза установить ценовой лимит на российскую нефть сильнее нарушит логистические путы сбыта данного энергоресурса, что приведёт к повышению стоимости нефтепродуктов в мире.
По мнению Боцяна, данное обстоятельство ускорит рост мировой инфляции в большинстве стран, что сделает нынешнее положение Запада и Европы ещё более губительным.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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