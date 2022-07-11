Поставки газа по «Северному потоку» прекращены утром 11 июля
Поставки газа по газопроводу «Северный поток» прекратились в 7.00 по мск понедельника, сообщает «Газпром».
Таким образом, большинство стран Центральной Европы остались без газоснабжения на десять дней.
Ранее «Газпром» объявлял о начале регламентных работ на магистрали с 11 по 20 июля включительно.
Напомним, что крупнейшие потребители российского газа не смогли получить необходимые объемы из-за невыполнения своих обязательств по ремонту турбин со стороны компании Simens.
По заявлению обслуживающей компании, турбина находилась на ремонте в Монреале и не была возвращена из-за санкций против России.
Опубликовано: Тарас Медведев
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