Поставки газа по «Северному потоку» прекращены утром 11 июля

Поставки газа по газопроводу «Северный поток» прекратились в 7.00 по мск понедельника, сообщает «Газпром».

Таким образом, большинство стран Центральной Европы остались без газоснабжения на десять дней.

Ранее «Газпром» объявлял о начале регламентных работ на магистрали с 11 по 20 июля включительно.

Напомним, что крупнейшие потребители российского газа не смогли получить необходимые объемы из-за невыполнения своих обязательств по ремонту турбин со стороны компании Simens.

По заявлению обслуживающей компании, турбина находилась на ремонте в Монреале и не была возвращена из-за санкций против России.