Fox News: американцы не поверили обвинениям Байдена в адрес Путина

Американский телеканал Fox News утверждает, что граждане США "не купились" на обвинения Джо Байдена в адрес Владимира Путина.

Эксперт телеканала Fox News Дуглас Мюррей утверждает, что жители Соединённых Штатов не поверили заявлениям Джо Байдена о том, что в росте цен на продукты и бензин в американском государстве виноват Владимир Путин. По словам Мюррея, после прихода Байдена к власти у США сразу начались проблемы с энергетикой, что и привело к инфляции в стране.

Дуглас Мюррей напомнил, что с начала своего президентства Джо Байден наложил запрет на работу нефтепровода из Канады, пытаясь привить США любовь к возобновляемым источника энергии, однако теперь Байден ездит в турне по восточным странам и просит, чтобы Штатам дали хоть немного нефти.