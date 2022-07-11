Fox News: американцы не поверили обвинениям Байдена в адрес Путина
Американский телеканал Fox News утверждает, что граждане США "не купились" на обвинения Джо Байдена в адрес Владимира Путина.
Эксперт телеканала Fox News Дуглас Мюррей утверждает, что жители Соединённых Штатов не поверили заявлениям Джо Байдена о том, что в росте цен на продукты и бензин в американском государстве виноват Владимир Путин. По словам Мюррея, после прихода Байдена к власти у США сразу начались проблемы с энергетикой, что и привело к инфляции в стране.
Дуглас Мюррей напомнил, что с начала своего президентства Джо Байден наложил запрет на работу нефтепровода из Канады, пытаясь привить США любовь к возобновляемым источника энергии, однако теперь Байден ездит в турне по восточным странам и просит, чтобы Штатам дали хоть немного нефти.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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