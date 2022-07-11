С 11 июля «Газпром» полностью прекратил поставки газа в Европу по «Северному потоку-1»

Российское информационное агентство РИА Новости сообщает, что поставки газа по газопроводу "Северный поток-1" были приостановлены в 7 часов утра в понедельник, 11 июля, по московскому времени.

Обе нитки газопровода остановлены для профилактических работ, в том числе для проверки механических узлов и систем автоматизации. Ожидается, что ремонтные работы продлятся до 21 июля, сообщает РИА Новости.

Прокачка по "Северному потоку" на 10 июля составила примерно 63,4 млн кубометров, что близко к уровню прокачки в предыдущие дни. Это около 40% максимальной мощности газопровода, т.е. почти 170 миллионов кубометров газа в сутки.

"Газпром" в середине июня сократил пропускную способность "Северного потока" примерно на 60 процентов. Российская компания заявила, что может поставить в трубопровод только 67 млн ​​м.куб — вместо 167 мм, объяснив это задержками со стороны Siemens, который задерживает возврат газовой турбины для компрессорной станции.

Задержка связана с санкциями, введенными против России. Кроме того, "Газпром" сообщил о "выявленных технических дефектах двигателей" и необходимости их ремонта.

Поставки газа по газопроводу "Дружба" транзитом через Украину ожидаются в предыдущие дни, свидетельствуют данные украинского оператора ГТС. Заявка на прокачку газа через АЗС Суджа на 11 июля составляет 41 миллион кубометров. Поставки через Украину остаются на этом уровне с конца мая, сообщает РИА Новости.