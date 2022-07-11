Мать убийцы бывшего премьера Японии оказалась членом Церкви объединения
Мать 41-летнего Тэцуи Ямагами, убившего бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, является членом Церкви объединения.
Религиозная организация Церковь объединения Мун Сон Мёна 11 июля сообщила на пресс-конференции, что мать убийцы экс-премьер-министра Синдзо Абэ состоит в организации.
Ранее стало известно, что убийца экс-премьера Тэцуя Ямагами сообщил, что он действовал против некой организации, заманившей его мать в свои сети.
Ямагами сказал, что мать отдала этой организации огромную сумму денег и этим разрушила их семью.
Преступник был уверен, что экс-премьер Синдзо Абэ имел связи с этой организацией.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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