Мать убийцы бывшего премьера Японии оказалась членом Церкви объединения

Мать 41-летнего Тэцуи Ямагами, убившего бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, является членом Церкви объединения.

Религиозная организация Церковь объединения Мун Сон Мёна 11 июля сообщила на пресс-конференции, что мать убийцы экс-премьер-министра Синдзо Абэ состоит в организации.

Ранее стало известно, что убийца экс-премьера Тэцуя Ямагами сообщил, что он действовал против некой организации, заманившей его мать в свои сети.

Ямагами сказал, что мать отдала этой организации огромную сумму денег и этим разрушила их семью.

Преступник был уверен, что экс-премьер Синдзо Абэ имел связи с этой организацией.