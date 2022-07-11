Mercedes-Benz собирается продать своего дистрибьютора в России
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz планирует продать дистрибьютора в Российской Федерации одному из дилеров.
Издание «Коммерсант» 11 июля сообщило, что Mercedes-Benz рассчитывает на продажу своего дистрибьютора «Мерседес-Бенц Рус» одной из дилерских компаний.
Дистрибьютором могут завладеть «Панавто», «Авилон», «Мейджор» и «Автодом».
Известно, что «Мерседес-Бенц Рус» до сих пор не продал своих автомобили, находящиеся в России, поскольку это будет нарушением санкций.
Возможна продажа дилерам склада с автомобилями и фирменного дилерского центра через аукцион.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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