Mercedes-Benz собирается продать своего дистрибьютора в России

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz планирует продать дистрибьютора в Российской Федерации одному из дилеров.

Издание «Коммерсант» 11 июля сообщило, что Mercedes-Benz рассчитывает на продажу своего дистрибьютора «Мерседес-Бенц Рус» одной из дилерских компаний.

Дистрибьютором могут завладеть «Панавто», «Авилон», «Мейджор» и «Автодом».

Известно, что «Мерседес-Бенц Рус» до сих пор не продал своих автомобили, находящиеся в России, поскольку это будет нарушением санкций.

Возможна продажа дилерам склада с автомобилями и фирменного дилерского центра через аукцион.