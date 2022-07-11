США может отменить запрет на продажу наступательного оружия Саудовской Аравии

Администрация президента США Джо Байдена занимается вопросом возможности продажи наступательного вооружения правительству Саудовской Аравии.

Агентство Рейтер 11 июля сообщило, что в офисе президента США Джо Байдена идет обсуждение отмены запрета на продажу наступательного оружия Эр-Рияду.

Источник агентства сообщает, что представители Саудовской Аравии на переговорах с американскими чиновниками призывали США отказаться от политики поставлять Эр-Рияду только оружие для обороны.

Уточняется, что переговоры по этой теме между сторонами находятся на ранней стадии, а никаких конкретных поставок оружия для наступления арабской стране пока не обсуждается.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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