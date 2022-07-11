Производитель электротехники Electrolux Professional уходит из России

Об уходе крупного производителя бытовой техники с российского рынка в понедельник сообщило агентство Reuters.

«В результате продолжающейся войны и санкций мы прогнозируем, что не сможем продавать и обслуживать продукцию в России в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — говорится в заявлении производителя.

Шведская компания заявила при этом, что готова продать бизнес в России местному топ-менеджменту.

В российском представительстве Electrolux Professional работает 25 сотрудников, на долю которых в 2021 году приходилось 1% продаж группы.

Расходы компании по выходу из бизнеса оцениваются 3,31 миллиона долларов.