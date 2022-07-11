Производитель электротехники Electrolux Professional уходит из России
Об уходе крупного производителя бытовой техники с российского рынка в понедельник сообщило агентство Reuters.
«В результате продолжающейся войны и санкций мы прогнозируем, что не сможем продавать и обслуживать продукцию в России в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — говорится в заявлении производителя.
Шведская компания заявила при этом, что готова продать бизнес в России местному топ-менеджменту.
В российском представительстве Electrolux Professional работает 25 сотрудников, на долю которых в 2021 году приходилось 1% продаж группы.
Расходы компании по выходу из бизнеса оцениваются 3,31 миллиона долларов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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