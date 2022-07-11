Компания по производству техники Electrolux Professional объявила о полном уходе из РФ

Шведская фирма Electrolux Professional приняла решение полностью покинуть российский рынок.

11 июля пресс-служба шведского производителя товаров бытовой техники Electrolux Professional сообщила, что компания приняла решение уйти из России, поскольку вести бизнес в этой стране стало невыгодно с учётом логистических издержек. Теперь Electrolux Professional намерены продать весь бизнес в РФ.

Аналитики утверждают, что решение глав компании Electrolux Professional обойдётся им экономическими убытками в размере 3,3 миллиона долларов.