Компания по производству техники Electrolux Professional объявила о полном уходе из РФ
Шведская фирма Electrolux Professional приняла решение полностью покинуть российский рынок.
11 июля пресс-служба шведского производителя товаров бытовой техники Electrolux Professional сообщила, что компания приняла решение уйти из России, поскольку вести бизнес в этой стране стало невыгодно с учётом логистических издержек. Теперь Electrolux Professional намерены продать весь бизнес в РФ.
Аналитики утверждают, что решение глав компании Electrolux Professional обойдётся им экономическими убытками в размере 3,3 миллиона долларов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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