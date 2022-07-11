Reuters: Литва ввела новые санкции в отношении транзита в Калининград

Литовское правительство расширило перечень ограничительных мер в отношении транзита товарной продукции в Калининград через территорию Литвы.

Утром 11 июля американская газета Reuters сообщила, что правительство Литвы расширило санкционные меры в отношении транзита грузов в Калининградскую область России, запретив провоз ещё ряда товаров в РФ через свою территорию.

Примечательно, что ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов публично завил, что Россия представит свой ответ на агрессию Литвы после 10 июля.