Литва запретила транзит бетона, древесины, спирта в Калининград
Литовское правительство наложило запрет на провоз нового перечня товаров в Калининградскую область России в рамках нового антироссийского пакета санкционных мер ЕС.
В понедельник утром американские журналисты из Reuters сообщили, что Литва внесла свои предложения в седьмой санкционный пакет Евросоюза против России, запретив провоз некоторых товаров в Россию через территории своего государства.
Теперь к уже запрещённым товарам для транзита в Калининградскую область через Литву добавились древесина, спирт, бетон и продукты-химикаты на спиртовой основе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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