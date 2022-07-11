Силовики Запорожья установили, кто совершил покушение на главу Мелитопольского района

Замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов заявил, что личность человека, который совершил покушение на руководителя Мелитопольского района Андрея Сигуту.

Замначальника ГУ МВД занятой Россией частью Запорожской области Алексей Селиванов 11 июля сообщил, что личность человека, который пытался убить Андрея Сигуту, установлена.

Глава администрации Мелитопольского района Андрей Сигута в результате покушения не пострадал и продолжает работу.

Сама попытка убийства произошла ночью с 10 на 11 июля, в ее организации Селиванов обвиняет Киев. В данный момент следствие продолжается.