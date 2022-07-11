Госдума РФ заявила, что Валенса показал животный страх Европы перед Россией
Депутат Государственной думы России Олег Морозов прокомментировал заявление экс-президента Польши Леха Валенсы по поводу «расчленения» России.
Член «Единой России» Олег Морозов 11 июля заявил, что бывший глава Польши Лех Валенса транслирует «страх нации европейских побирушек перед Россией».
Ранее Лех Валенса призвал народы, «аннексированные» Россией, восстать против нее.
Он сказал, что после такого восстания Россия должна потерять свои территории, а ее численность населения должна уменьшиться до 50 миллионов человек.
Морозов говорит, что Валенса может только мечтать о расчленении России, а этим мечты являются бредом и несбыточным сладким политическим сном.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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