Литва расширила ранее введенные ограничение на транзит товаров через свою территорию в Калининград.

Правительство Литвы расширила ранее введенные запреты на транзит через страну российских товаров в Калининград.

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщает российское авторитетное издание "Известия".

"Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию", - говорится в сообщении "Известий".

Ранее глава Министерства транспорта Российской Федерации пообещал, что Калининград не окажется в транспортной блокаде.

Также решить вопрос с транзитом российских грузов через Литву обещал и главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.