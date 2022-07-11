Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград
Литва расширила ранее введенные ограничение на транзит товаров через свою территорию в Калининград.
Правительство Литвы расширила ранее введенные запреты на транзит через страну российских товаров в Калининград.
Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщает российское авторитетное издание "Известия".
"Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию", - говорится в сообщении "Известий".
Ранее глава Министерства транспорта Российской Федерации пообещал, что Калининград не окажется в транспортной блокаде.
Также решить вопрос с транзитом российских грузов через Литву обещал и главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.
Опубликовано: Николай Скира
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