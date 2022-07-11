Польские силовики задержали поляка, который призывал к убийству президента и премьера

Польские силовики арестовали мужчину по имени Петр У, который призывал к убийству президента Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Польское телевидение 11 июля сообщило о том, что ABW (Агентство внутренней безопасности) арестовало Петра У за призывы к расправе над президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким.

Официальный представитель министра-координатора спецслужб Польши сообщил, что арестованный разместил в соцсети Facebook оскорбительные и порочащие заявления, содержащие лживые посылы в отношении действующего президента страны.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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