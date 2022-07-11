В Кыргызстане туристы из США и Великобритании попали под лавину
Девять англичан и американец, снимали лавину, когда она изменила направление и помчалась на них.
Группа туристов решила снять сход лавины на леднике возле ущелья Джуукуду в Кыргызстане.
Внезапно лавина изменила направление и стремительно ударила по месту, где находились туристы.
Как заметно на видео, которое американец выложил в соцсети, всего несколько секунд понадобилось снежной массе, чтобы добраться до туристов и нарушить съемки.
К удаче туристов никто серьезно не пострадал, лишь один из туристов поранил ногу, а другой получил ушибы, упав с испуганной лошади. По данным ряда СМИ, эти двое были госпитализированы с травмами и ушибами.
«Если бы мы прошли еще 5 минут для нашего похода, мы бы все умерли», — заключил американский турист.
МЧС Кыргызстана заявило, что этот ледник, расположенный в горах Иссык-Куля, сошел из-за таяния.
Опубликовано: Тарас Медведев
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