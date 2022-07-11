В Кыргызстане туристы из США и Великобритании попали под лавину

Девять англичан и американец, снимали лавину, когда она изменила направление и помчалась на них.

Группа туристов решила снять сход лавины на леднике возле ущелья Джуукуду в Кыргызстане.

Внезапно лавина изменила направление и стремительно ударила по месту, где находились туристы.

Как заметно на видео, которое американец выложил в соцсети, всего несколько секунд понадобилось снежной массе, чтобы добраться до туристов и нарушить съемки.

К удаче туристов никто серьезно не пострадал, лишь один из туристов поранил ногу, а другой получил ушибы, упав с испуганной лошади. По данным ряда СМИ, эти двое были госпитализированы с травмами и ушибами.

«Если бы мы прошли еще 5 минут для нашего похода, мы бы все умерли», — заключил американский турист.

МЧС Кыргызстана заявило, что этот ледник, расположенный в горах Иссык-Куля, сошел из-за таяния.