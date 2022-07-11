Совет министров Беларуси хочет запретить гражданам выезд из страны

Белорусский Совмин предложил запретить некоторым гражданам страны покидать территорию Беларуси любым путём.

11 июля пресс-служба Национального портала правовой информации сообщила, что Совет министров Беларуси активировал законопроект, который может запретить белорусам покидать страну наземными видами транспорта.

Отмечается, что постановление Совета министров предполагает, что в случае принятия законопроекта данное постановление коснётся лишь отдельных категорий граждан, среди которых люди, обвинённые в преступлениях по политическим мотивам. Также выезд могут ограничить сотрудникам белорусских спецслужб и военным.

По данным ряда белорусских информационных агентств, законопроект находится на стадии проекта и ещё должен пройти процедуру принятия Советом Республики, после чего его должен подписать Лукашенко. Аналитики предполагают, что это случится не ранее чем через два месяца.

Также есть вероятность, что данный законопроект не будет одобрен и его отклонят.