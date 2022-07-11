Алиханов: Москва запретит транзит из РФ в Прибалтику в ответ на блокаду Калининграда Литвой

Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что Россия может запретить транзит грузов через Прибалтику в ответ на решение Литвы запретить транзит в Калининград.

Днём 11 июля Калининградский губернатор Антон Алиханов сообщил, что Россия разработала ответ на санкции Литвы, запрещающие транзит в Калининград. По словам Алиханова, Москва хочет запретить транзит товаров в Прибалтику через Россию.

По словам Алиханова, данное новшество не затронет Калининградскую область, что позволит обеспечить её морские порты работой, поскольку они понесли убытки от литовских санкций.