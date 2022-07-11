Запорожские силовики застрелили человека, который пытался убить главу Мелитопольского района

Администрация части Запорожской области, занятой российскими войсками, сообщила об убийстве человека, совершившего покушение на Андрея Сигуту.

Человека, покушавшегося на жизнь главы Мелитопольского района, 11 июля застрелили за сопротивление при задержании.

Новость была обнародована администрацией части Запорожской области, занятой российскими войсками.

Ранее стало известно, что в ночь с 10 на 11 июля, произошло покушение на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту.

Сигута не пострадал, он продолжает выполнять свои обязанности. Власти российской администрации Запорожья обвинили в покушении киевские власти.