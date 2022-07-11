Лиз Трасс обещает поражение РФ в случае победы на выборах премьера Британии
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала добиться поражения России в спецоперации на Украине.
11 июля министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс собственноручно написала статью для журнала The Telegraph, где заявила, что она намеревается выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра и лидера консервативной партии страны. По словам Трасс, в случае её назначения на данные должности она обеспечит полное поражение России по итогам спецоперации на Украине.
Примечательно, что ранее экс-президент РФ Дмитрий Медведев назвал Великобританию главным плацдармом русофобии в Европе, осудив степень поддержки Украины со стороны Лондона.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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