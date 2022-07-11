Electrolux Professional покидает российский рынок
Шведская компания Electrolux Professional заявила о передаче своего бизнеса на территории РФ местному менеджменту.
В понедельник, 11 июля 2022 года, представители шведской компании Electrolux Professional специализирующейся в производстве бытовой техники заявили о вынужденном прекращении деятельности в России и передаче своего бизнеса местному руководству.
Уполномоченные лица в пресс-релизе уточнили, что данное решение было принято из-за логистических проблем, которые возникли вследствие введения западными странами антироссийских санкций.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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