Electrolux Professional покидает российский рынок

Шведская компания Electrolux Professional заявила о передаче своего бизнеса на территории РФ местному менеджменту.

В понедельник, 11 июля 2022 года, представители шведской компании Electrolux Professional специализирующейся в производстве бытовой техники заявили о вынужденном прекращении деятельности в России и передаче своего бизнеса местному руководству.

Уполномоченные лица в пресс-релизе уточнили, что данное решение было принято из-за логистических проблем, которые возникли вследствие введения западными странами антироссийских санкций.