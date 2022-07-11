Минфин Украины заявил, что некоторые страны ЕС не хотят поддерживать Киев
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что некоторые страны Евросоюза выступают против выделения Киеву помощи в виде девяти миллиардов евро.
Глава украинского финансового ведомства Сергей Марченко 11 июля заявил, что в Евросоюзе нет одного мнения по поводу финансовой помощи Украине в виде девяти миллиардов евро.
Причинами этого, считает Марченко, является усталость Европы от российско-украинского конфликта.
Министр говорит, что Киеву поступает оружие и другая помощь, однако ее не хватает.
Марченко считает, что Европейский союз и мир вокруг Украины чувствуют усталость. Дело в том, что они страдают от высокой стоимости газа и нефти.
Ранее стало известно, что Германия выступает против выделения Украине пакета помощи в виде 9 миллиардов евро.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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