Минфин Украины заявил, что некоторые страны ЕС не хотят поддерживать Киев

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что некоторые страны Евросоюза выступают против выделения Киеву помощи в виде девяти миллиардов евро.

Глава украинского финансового ведомства Сергей Марченко 11 июля заявил, что в Евросоюзе нет одного мнения по поводу финансовой помощи Украине в виде девяти миллиардов евро.

Причинами этого, считает Марченко, является усталость Европы от российско-украинского конфликта.

Министр говорит, что Киеву поступает оружие и другая помощь, однако ее не хватает.

Марченко считает, что Европейский союз и мир вокруг Украины чувствуют усталость. Дело в том, что они страдают от высокой стоимости газа и нефти.

Ранее стало известно, что Германия выступает против выделения Украине пакета помощи в виде 9 миллиардов евро.