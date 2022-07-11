New York Times: ЦРУ США одобрило покупку кибершпионского ПО Pegasus

Американская компания L3Harris приобретёт израильское шпионское ПО Pegasus с согласия американской разведки.

New York Times сообщает, что американская оборонная компания L3Harris в ходе перегеворов переговоров по покупке кибершпионского ПО Pegasus заявила, что сделку купли-продажи тайно поддержали ЦРУ, несмотря на включение компании NSO разработавшей скандально известную шпионскую программу в чёрный список Минторговли США.

Однако, после того как информация о том, что ЦРУ поддержали совершение незаконной сделки просочилась в СМИ, официальный представители L3Harris начали отрицать своё желание приобрести израильскую шпионскую технологию.