Лукашенко и Путин провели разговор о спецоперации на Украине и транзите в Калининград

Александр Лукашенко и Владимир Путин провели очередной телефонный разговор, обсудив насущные проблемы.

11 июля Telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" сообщила, что сегодня днём Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонную беседу, обсудив вопросы, связанные с российской специальной военной операцией на территории Украины и решение Литвы ввести санкции в отношении транзита в Калининград.

Также Путин и Лукашенко не обошли вниманием вопросы поставок российских энергоресурсов в страны Европы, строительство первого белорусского порта в Санкт-Петербурге и вопросы, связанные с обороной РФ и Беларуси в рамках Союзного государства.