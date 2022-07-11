Лукашенко и Путин провели разговор о спецоперации на Украине и транзите в Калининград
Александр Лукашенко и Владимир Путин провели очередной телефонный разговор, обсудив насущные проблемы.
11 июля Telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" сообщила, что сегодня днём Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонную беседу, обсудив вопросы, связанные с российской специальной военной операцией на территории Украины и решение Литвы ввести санкции в отношении транзита в Калининград.
Также Путин и Лукашенко не обошли вниманием вопросы поставок российских энергоресурсов в страны Европы, строительство первого белорусского порта в Санкт-Петербурге и вопросы, связанные с обороной РФ и Беларуси в рамках Союзного государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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