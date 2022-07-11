Дубовицкая высказалась о конфискации имущества Галкина

Бессменная ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая рассказала, что думает по поводу вероятности изъятия замка в деревне грязь у Аллы Пугачёвой и Максима Галкина.

Телеведущая Регина Дубовицкая высказала своё мнение относительно вероятности конфискации у звездного семейства Аллы Пугачевой и Максима Галкина элитной недвижимости в Подмосковье.

Регина Игоревна Дубовицкая - советская и российская телеведущая, с октября 1987 года ведущая и руководитель программы "Аншлаг", журналист, редактор, сценарист.

Главное лицо юмористической передачи "Аншлаг" Регина Дубовицкая поделилась своими соображениями о возможном изъятии замка у уехавших из РФ Пугачевой и Галкина в одном из последних интервью.

Я пока никак не отношусь, потому что никакой официальной информации на этот счет не слышала. Когда услышу, буду как-то относиться. Сейчас даже не знаю, что сказать!

Алла Борисовна с супругом покинули Россию, уехав в Израиль фактически сразу после запуска спецоперации ВС России в Украине. По последним сведениям, знаменитости сейчас пребывают в Юрмале.

Знаменитый замок звезд российской сцены в поселке Грязь является самостроем. Правовед Ярослав Михайлов решил установить проверку законности появления строения, по той причине, что присутствует вероятность превышения высоты дома, разрешённой для индивидуального жилья.