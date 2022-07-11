В Беларуси готовятся ввести запрет для граждан на выезд из страны
Парламент Беларуси рассмотрел изменения в законодательстве. касающиеся права на выезд из страны.
На официальном правовом интернет-портале появился проект изменений в законодательстве, которые касаются права граждан на выезд из страны.
В частности, собираются ограничить выезд из страны нескольких категорий граждан. Причины для запрета могут быть различными.
Первая - это если в отношении гражданина ведется судопроизводство по гражданскому или экономическому дело, отмечается в источнике.
Вторая категория граждан - это должники. Запрет может быть наложен, если он (гражданин) "является должностным лицом должника – юридического лица по исполнительному производству, не исполняющего без уважительных причин требования, содержащиеся в исполнительных документах".
Ограничить выезд могут и тем, в чьем отношении ведется административный процесс за нарушения правопорядка.
Заключительная категория - это граждане, выезд за пределы страны которых может противоречить интересам национальной безопасности.
Опубликовано: Николай Скира
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