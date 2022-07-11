Пьяная Нетребко оскорбила россиян: таким образом певица тренировала своё чувство юмора

Ранее имя оперной дивы Анны Нетребко склоняли из-за её спорных заявлений относительно спецоперации в Украине. Певица не остановилась на этом и дала повод для критики своей известной персоны вновь.

Исполнительница оперы позволила себе оскорбить жителей России, признавшись при этом, что была в тот момент в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время знаменитость выступает с гастролями по Италии, а вот на территории Российской Федерации выступать ей вряд ли когда-либо позволят, ведь с запуском спецоперации звезда мировой сцены пребывает за рубежом, откуда некорректно высказывается о родине и своих соотечественниках.

Артистка активно двигается вверх по карьерной лестнице за границей, а в досуг селебрити старается проводить очень весело. В обществе своего супруга Юсифа Эйвазова она не стесняется расслабляться, употребляя горячительные напитки.

После очередного концерта звезда оперы вышла на прогулку по ночной Вероне. Нетребко уже выпила, когда обратилась к своим поклонникам среди россиян.

Мы счастливые и немного пьяные, что нормально.

Муж дивы Юсиф молчать тоже не стал. Он считает, что фанаты его суженой обязательно заметят, что та находится в нетрезвом состоянии, и прокомментируют ситуацию в красках.

Предполагаемый "исход дела" пришёлся не по душе эмоциональному супругу и он не нашёл ничего лучше, чем назвать подписчиков Нетребко "долбоящерами".

К Эйвазову присоединилась и жена:

Напишут, что я пьяная. Долбоящеры вы, долбоящеры, ясно вам? Мой муж сказал!

Нетребко вторила любимому, не думая, что большая часть её аудитории - русскоговорящая.