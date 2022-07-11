Армия России уничтожила 70% солдат 25-ой бригады ВДВ Украины в Северске
Российские войска нанесли значительный урон 25-ой отдельной воздушно-десантной бригаде армии Украины возле Северска.
Днём 11 июля Министерство обороны России провело очередной брифинг, в рамках которого сообщило, что российские войска ликвидировали не менее семидесяти процентов личного состава 25-ой отдельной бригады ВДВ армии Украины, которая вела боевые действия против коалиции РФ и Донбасса в районе города Северск.
По данным Минобороны России, командование ВСУ вводит родственников погибших украинцев в заблуждение, рассказывая им о том, что они всё ещё живы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Поставки газа в Европу по «Северному потоку» прекратились в 7 утра по мск
В КНР полиция задержала участников преступной группы причастной к махинациям со вкладами
Удар ВС РФ по пункту артиллерии ВСУ в Славянске уничтожил 1000 снарядов для M777
ФСБ сообщила о задержании членов ячейки ИГ в России
Захарова: госсекретарь США Блинкен сочиняет «небылицы» про Сергея Лаврова