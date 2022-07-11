Армия России уничтожила 70% солдат 25-ой бригады ВДВ Украины в Северске

Российские войска нанесли значительный урон 25-ой отдельной воздушно-десантной бригаде армии Украины возле Северска.

Днём 11 июля Министерство обороны России провело очередной брифинг, в рамках которого сообщило, что российские войска ликвидировали не менее семидесяти процентов личного состава 25-ой отдельной бригады ВДВ армии Украины, которая вела боевые действия против коалиции РФ и Донбасса в районе города Северск.

По данным Минобороны России, командование ВСУ вводит родственников погибших украинцев в заблуждение, рассказывая им о том, что они всё ещё живы.