Раскрыты настоящая фамилия и дата рождения Серова, благодаря журналистскому расследованию

Оказывается, у Александра Серова ненастоящая фамилия, о чём ранее не было известно. Также лукавит артист и с датой своего рождения.

Никто не знал о том, что Народный артист Российской Федерации Александр Серов много лет выступал под псевдонимом, скрывая также свою настоящую дату рождения.

Представители СМИ, провели журналистское расследование, раскрыв тайны известного российского певца.

Оказалось, что настоящая фамилия исполнителя хита "Я люблю тебя до слез" не Серов, а Сяров (ударение падает на первый слог). В молодые годы звезда сцены принял решение сменить фамилию отца, так как, по его мнению, с благозвучным псевдонимом присутствует больше шансов добиться успехов на эстраде.

Дату рождения артист также решил "откорректировать", став моложе на 3 года. На это Александр пошёл, имея намерения втиснуться в возрастной ценз на одном из вокальных конкурсов, а далее стал жить с новой датой рождения, чтобы обман не вскрылся.

Ранее сообщалось, что дочь Серова съехала из дома отца со всем семейством по настоянию известного родителя.

Блогер и исполнительница Мишель Серова поведала о том, что более не проживает со своим знаменитым отцом. Родитель дал дочери 3 дня, чтобы та освободила дом.

Уже больше месяца Серова с семейством живет в коттедже на Киевском шоссе, а к отцу "проситься" не думает. Артист сам настоял на отъезде дочки. Он пожелал остаться в одиночестве чтобы восстановиться.

Вернувшись из Бодрума, он попросил нас собраться дня за три, чтобы не растягивать этот момент переезда. Собственно поэтому мы перевозили все в один день.

Примечательно, что 1,5 года назад Александр Серов попросил дочь переехать к нему, чтобы чаще видеться. Дочь с семьёй и отец жили на одном участке, но в разных домах.